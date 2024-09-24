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Spor

Kayserili sporcular Rize'den 3 madalya ile döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Rize'de yapılan Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nda 3 bronz madalya kazandı.

IHA24 Eylül 2024 Salı 14:42 - Güncelleme:
Kayserili sporcular Rize'den 3 madalya ile döndü
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Uluslararası Rize Dağ Bisiklet Kupası MTB CUP XCO/C1yarışları 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu önemli yarışmalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisikletçileri farklı kategorilerde 3 bronz madalya elde etti. Genç Kadınlar Kategorisinde Ayça Erdoğan, U17 Erkekler kategorisinde Habib Pınar ve U15 Erkekler kategorisinde Aybars Tuncel üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Cemal Kuş'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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