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Kayserispor: 1 Akhisarspor: 0

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Akhisarspor'u 1-0 yenen Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde üst üste 2. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı takımı 3 puana götüren golü 75'te suskun golcü Asamoah Gyan kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig'de Hikmet Karaman'ın göreve gelişiyle İstanbul'da Kasımpaşa'yı mağlup eden Kayserispor evinde Akhisarspor'u da tek golle geçti: 1-0. 

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın tek golünü 75. dakikada Asamoah Gyan kaydetti.

Gyan'dan bu sezon ilk gol

Ganalı golcü Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk, toplamda ikinci golünü attı. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, Akhisarspor ise 16 puanda kaldı.

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