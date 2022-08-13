Kayserispor: 1 - İstanbulspor: 2

Kayserispor ile İstanbulspor, tarihinde 5. kez karşılaşacak. İki ekip, 2 kez Süper Lig'de, 2 kez de TFF 1. Lig'de karşı karşıya geldi. Geride kalan 4 maçta 1 kez Kayserispor, 2 kez İstanbulspor kazanırken 1 maç da berabere bitti.

Son olarak 2004-2005 sezonunda iki takım karşılaştı. Kayseri'deki maç 0-0 biterken İstanbul'daki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı. Kayserispor ile İstanbulspor arasında Kadir Has stadındaki maç saat 19:15'te başlayacak.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.