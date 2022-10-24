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Spor

Kayserispor 11 haftada 6 galibiyet aldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki altıncı galibiyetini elde etti.

IHA24 Ekim 2022 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Kayserispor 11 haftada 6 galibiyet aldı
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Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa'yı Mame Baba Thiam'ın golü ile 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı kırmızılılar üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligde geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel Kayserispor 19 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon dış sahada Hatayspor'un ardından Kasımapaşa'yı da mağlup etmeyi başardı.

Yukatel Kayserispor'un bu sezon aldığı galibiyetle şu şekilde;

2.Hafta Kayserispor 1-0 İstanbulspor

4.Hafta Kayserispor 3-0 Giresunspor

6.Hafta Kayserispor 1-0 Antalyaspor

7.Hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor

10.Hafta Kayserispor 2-1 Galatasaray

11.Hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

Yukatel Kayserispor ligin 12.haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

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