Kayserispor: 2 - Alanyaspor: 7

IHA 6 Mart 2022 Pazar 09:58 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 09:58

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Alanyaspor lig tarihinde 12. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 müsabakada Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 7 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Sarı kırmızılılar, rakibine 12 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 7 maçta galip gelemedi. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 6-3 kazanmıştı. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle;

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3