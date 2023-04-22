Kayserispor 2 maçtır galibiyete hasret kaldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan 1 puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftayı 45 puanla noktalayan Yukatel Kayserispor, oynadığı son 2 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılılarda 2 maçlık kötü gidişat devam ediyor. Kayserispor ligde oynadığı son 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 45 puan topladı. Galatasaray'a 6-0 mağlup olduktan sonra hafta içi mesaisinde evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar galibiyet özlemine son vermek istiyor. 2 maçta Yukatel Kayserispor kalesinde tam 6 gol görürken gol atamadı.

Kayserispor'un oynadığı son 2 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

29.Hafta Galatasaray 6-0 Kayserispor

30.Hafta Kayserispor 0-0 Kasımpaşa