İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2023 Cumartesi / 2 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor 2 maçtır galibiyete hasret kaldı
Spor

Kayserispor 2 maçtır galibiyete hasret kaldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan 1 puanla ayrıldı. Sarı kırmızılılarda 2 maçlık kötü gidişat devam ediyor. Kayserispor ligde oynadığı son 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

IHA22 Nisan 2023 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Kayserispor 2 maçtır galibiyete hasret kaldı
ABONE OL

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan 1 puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftayı 45 puanla noktalayan Yukatel Kayserispor, oynadığı son 2 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılılarda 2 maçlık kötü gidişat devam ediyor. Kayserispor ligde oynadığı son 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 45 puan topladı. Galatasaray'a 6-0 mağlup olduktan sonra hafta içi mesaisinde evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar galibiyet özlemine son vermek istiyor. 2 maçta Yukatel Kayserispor kalesinde tam 6 gol görürken gol atamadı.

Kayserispor'un oynadığı son 2 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

29.Hafta Galatasaray 6-0 Kayserispor

30.Hafta Kayserispor 0-0 Kasımpaşa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.