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Kayserispor: 2 Sivasspor: 0

Spor Toto Süper Lig'de İç Anadolu derbisinde Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor, 5 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Sivasspor'un yıldız oyuncusu Robinho 90+2'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası, İç Anadolu derbisine sahne oldu. Zorlu mücadelede Kayserispor konuk ettiği Sivasspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin gollerini 53. dakikada Şamil Cinaz, 90'da Chery penaltıdan kaydetti.

5 haftalık galibiyet özlemini dindiren Kayserispor puanını 12'ye yükseltirken, Sivasspor 10 puanda kaldı.

Robinho kırmızı kart gördü

90+2'de Sivasspor'un yıldız oyuncusu Robinho ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Brezilyalı forvet Sivasspor kendi sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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