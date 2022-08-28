Kayserispor: 3 - Giresunspor: 2

Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Kayserispor ile Giresunspor karşılaşacak. Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçta iki ekip 7. kez kozlarını paylaşacak. İki takım, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Giresunspor 2 kez kazandı. 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 7 gol attı. Giresunspor ise 9 gol attı. Geçen sezon Giresun'da oynanan maç 1-1 berabere biterken Kadir Has'ta oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2

1974/1975 Giresunspor-Kayserispor 2-0

1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0

1973/1974 Giresunspor-Kayserispor 3-0

2021/2022 Giresunspor-Kayserispor 1-1

2021/2022 Kayserispor-Giresunspor 2-1