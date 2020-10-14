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Spor

Kayserispor 30 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi

Hes Kablo Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na 30 kişilik futbolcu kadrosunu bildirdi.

IHA14 Ekim 2020 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:11
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Süper Lig takımları, 2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacağı 30 kişilik kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası Hes Kablo Kayserispor da, 30 kişilik A Takım oyuncu listesini Federasyona gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen listede 14 yabancı futbolcu, 16 yerli futbolcu yer aldı. Daniel Avramovski’nin isminin olmadığı listede isimler şöyle:

Kaleciler: Silviu Lung, İsmail Çipe, Abdulkadir Taşdan,

Defans: Dimitrios Kolovetsios, Oğuzhan Çapar, Zoran Kvrzic, Karahan Yasin Subaşı, Adem Doğan, Aziz Behich Eraltay, Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Barış Emirhan Doğan

Orta Saha: Aaron Justin Lennon, Harrison Manzala, Yaw Ackah, Manuel Fernandes, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Emre Demir, Gustavo Campanharo, Muğdat Çelik, İlhan Depe, Hasan Hüseyin Acar, Joseph Attamah, Okan Acar, Ahmet Zekeriyya Kartal,

Forvet: Denis Alibec, Wilfried Kanga, Ömer Uzun, İlhan Parlak,

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