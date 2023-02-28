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Spor

Kayserispor 3'te 3 yaptı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Son 3 maçtan 9 puan çıkaran sarı kırmızılılar 7. sırayı perçinledi.

IHA28 Şubat 2023 Salı 09:33 - Güncelleme:
Kayserispor 3'te 3 yaptı
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Süper Lig takımlarından Kayserispor ligdeki çıkışını sürdürüyor. Erteleme maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, Mane ve Thiam'ın golleri ile 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Deprem felaketinden dolayı ertelenen maçı kazanan Kayserispor 35 puana erişti. Geride kalan 23 haftada 7. sıradaki yerini koruyan Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkarmayı başardı.

İstanbulspor, Başakşehir ve Giresunspor maçlarını kazanarak iyi bir ivme yakalayan ve taraftarının yüzünü güldüren Kayserispor, bu hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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