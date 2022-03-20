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Spor

Kayserispor 4 maçtır galibiyete hasret

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 4 maçtır galibiyet alamıyor.

IHA20 Mart 2022 Pazar 09:51 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 09:51
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Süper Lig'de 30. haftayı 38 puanla noktalayan Kayserispor, oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar ligde oynadığı son 4 maçta 4 mağlubiyet alarak 38 puanda kaldı. Üst üste ligde dördüncü mağlubiyetini alan Kayserispor'da moraller bozuk. 2 deplasmanda 2 iç sahada kaybeden Kayserispor kalesinde tam 11 gol gördü. Sarı kırmızılılar oynadığı son 4 maçın 3'ünde kalesinde 3 gol görürken 1 maçta ise 2 gol gördü. Bu maçlarda kalesinde toplam 11 gol gören Kayserispor rakip kalelere ise 5 gol attı. Kayserispor'un oynadığı son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

27. Hafta Trabzonspor 3-2 Kayserispor

28. Hafta Kayserispor 1-2 Alanyaspor

29. Hafta Kayserispor 2-3 Konyaspor

30. Hafta Karagümrük 3-0 Kayserispor

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