Kayserispor 48 puanı bulmak istiyor

Bu sezon ligde kalıp kalmayacağı merak konusu olan ancak 2 hafta öncesinde Süper Lig'e veda etmeyeceği belli olan Kayserispor, sezonun son maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun'da rakibine konuk olacak sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırıp 48 puanı görmek istiyor.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, "Son deplasman maçımızda Galatasaray'a 3-0 yenildik. Sahamızda da Bodrumspor ile 1-1 berabere kalmıştık. 45 puanla 12.sırada bulunuyoruz. Son hafta maçımızı kazanıp ligi 48 puanla noktalamak istiyoruz" dedi.