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Spor

Kayserispor 48 puanı bulmak istiyor

Süper Lig'in son haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

IHA29 Mayıs 2025 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
Kayserispor 48 puanı bulmak istiyor
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Bu sezon ligde kalıp kalmayacağı merak konusu olan ancak 2 hafta öncesinde Süper Lig'e veda etmeyeceği belli olan Kayserispor, sezonun son maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun'da rakibine konuk olacak sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırıp 48 puanı görmek istiyor.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, "Son deplasman maçımızda Galatasaray'a 3-0 yenildik. Sahamızda da Bodrumspor ile 1-1 berabere kalmıştık. 45 puanla 12.sırada bulunuyoruz. Son hafta maçımızı kazanıp ligi 48 puanla noktalamak istiyoruz" dedi.

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