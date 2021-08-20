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Spor

Kayserispor-Adana Demirspor maçında saha karıştı, Balotelli'ye omuz attı! Hikmet Karaman ve Belhanda...

Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Sert geçen ve 7 dakikada 5 sarı kartın çıktığı maçta gergin anlar da yaşandı. Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman ile Belhanda arasında çıkan tartışmada saha karışırken olayı Balotelli yatıştırdı.

20 Ağustos 2021 Cuma 22:51 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 22:51
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Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Kayserispor-Adana Demirspor maçında gerginlik yaşandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Adana Demirsporlu Younes Belhanda tartışma yaşadı.

BALOTELLI ARAYA GİREREK SAKİNLEŞTİRDİ

Adana ekibinin golcüsü Mario Balotelli, araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştırdı.

Yaşananların ardından teknik direktör Hikmet Karaman sarı kart gördü.

Tecrübeli teknik adam, mücadelenin hakemlerine Belhanda'nın kendisine küfür ettiğini söyledi.

BALOTELLI VE İBRAHİM AKDAĞ ARASINDA TARTIŞMA

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ise Balotelli'nin müdahalesinin ardından İbrahim Akdağ yerde kaldı. Hakemin faul çalmadığı pozisyonun ardından İbrahim ayağa kalktı ve Balotelli'ye omuz attı. Bu hareketin ardından sarı kart gördü.

Belhanda ve Hikmet Karaman'ın arasında yaşadığı tartışmadan sonra 7 dakikada 5 sarı kart çıktı

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