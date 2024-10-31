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  • Kayserispor-Adana Demirspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu
Spor

Kayserispor-Adana Demirspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Adana Demirspor maçında Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
Kayserispor-Adana Demirspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. MHK, Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçını Muhammet Ali Metoğlu'un yönetmesine karar verdi. Rize Bölgesi Süper Lig hakemi Muhammet Ali Metoğlu'na bu maçta Bahtiyar Birinci ve Murat Şener yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Metoğlu, ilk defa Kayserispor'un ve Adana Demirspor'un maçını yönetecek.

2 Kasım Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçı saat 16:00'da başlayacak.

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