Kayserispor, Adana Demirspor'a karşı evindeki üstünlüğünü sürdürmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu sezon evinde henüz galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteği ile 3 puana imza atmanın peşinde. Adana Demirspor'la ligde oynadığı 12 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet, 7 beraberlik alan Kayseri temsilcisi, rakibine karşı sahasında ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Son 4 mücadelede sahadan beraberlik ile ayrılan sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar şöyle:

1973/1974 Adana Demirspor: 1 - Kayserispor: 0

1973/1974 Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 0

1974/1975 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 0

1974/1975 Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 0

1979/1980 Adana Demirspor: 2 - Kayserispor: 0

1979/1980 Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0

2021/2022 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

2021/2022 Adana Demirspor: 1 - Kayserispor: 1

2022/2023 Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 2

2022/2023 Adana Demirspor: 5 - Kayserispor: 3

2023/2024 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

2023/2024 Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 0