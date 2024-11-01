İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2024 Cuma / 29 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3437
  • EURO
    37,3148
  • ALTIN
    3031.67
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor, Adana Demirspor'a karşı evindeki üstünlüğünü sürdürmek istiyor
Spor

Kayserispor, Adana Demirspor'a karşı evindeki üstünlüğünü sürdürmek istiyor

Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar evinde mağlup olmadığı Adana Demirspor karşısında bir kez daha kazanmak istiyor.

IHA1 Kasım 2024 Cuma 16:23 - Güncelleme:
Kayserispor, Adana Demirspor'a karşı evindeki üstünlüğünü sürdürmek istiyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu sezon evinde henüz galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteği ile 3 puana imza atmanın peşinde. Adana Demirspor'la ligde oynadığı 12 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet, 7 beraberlik alan Kayseri temsilcisi, rakibine karşı sahasında ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Son 4 mücadelede sahadan beraberlik ile ayrılan sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar şöyle:

1973/1974 Adana Demirspor: 1 - Kayserispor: 0

1973/1974 Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 0

1974/1975 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 0

1974/1975 Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 0

1979/1980 Adana Demirspor: 2 - Kayserispor: 0

1979/1980 Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0

2021/2022 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

2021/2022 Adana Demirspor: 1 - Kayserispor: 1

2022/2023 Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 2

2022/2023 Adana Demirspor: 5 - Kayserispor: 3

2023/2024 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

2023/2024 Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 0

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.