İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7272
  • EURO
    21,4601
  • ALTIN
    1262.33
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor, Alanyaspor mesaisini sürdürüyor
Spor

Kayserispor, Alanyaspor mesaisini sürdürüyor

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA16 Mayıs 2023 Salı 21:47 - Güncelleme:
Kayserispor, Alanyaspor mesaisini sürdürüyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasını bay geçecek Yukatel Kayserispor, ligin 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kayserispor bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 49 puan ile Süper Lig'de 7. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.