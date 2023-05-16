Kayserispor, Alanyaspor mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasını bay geçecek Yukatel Kayserispor, ligin 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kayserispor bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 49 puan ile Süper Lig'de 7. sırada yer alıyor.