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Spor

Kayserispor, Alanyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

IHA20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:32 - Güncelleme:
Kayserispor, Alanyaspor'u konuk edecek
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Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Alanyaspor lig tarihinde 14. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 müsabakada Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 9 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Sarı kırmızılılar, rakibine 14 gol atarken kalesinde ise 32 gol gördü. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 9 maçta galip gelemedi. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 3-1'lık sonuçla kazanmıştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle;

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3

2021/2022 Kayserispor- Alanyaspor 1-2

2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1

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