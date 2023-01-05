Kayserispor, Ankaragücü mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 18. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kayserispor-MKE Ankaragücü maçı, 8 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Kayserispor son olarak Karagümrük ile oynamış ve sahadan 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.