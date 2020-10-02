İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ekim 2020 Cuma / 14 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7816
  • EURO
    9,134
  • ALTIN
    478.306
  • BIST100
    1143.51
Spor

Kayserispor Ankara'ya 4 eksikle gitti

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı için karayolu ile Ankara'ya gitti. Sarı Kırmızılı takımda 4 eksik var.

IHA02 Ekim 2020 Cuma 09:16 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 09:16
ABONE OL

Süper Lig’in 4.haftasında başkentte MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, puan veya puanlar almak amacında. Son 2 haftayı mağlubiyetle noktalayan sarı kırmızılı takım, 4 eksiğiyle Ankara’ya gitti. Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıkları devam eden Harrison Manzala, Daniel Avramovski, İlhan Depe ve sakatlığı nükseden Pedro Henrique Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor’un rakibine karşı sahaya Silviu Lung, Miguel Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Yasir Subaşı, Gustavo, Attamah, Aaron Lennon, Hasan Hüseyin, İlhan Parlak ve Wilfried Kanga onbiri ile çıkması bekleniyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.