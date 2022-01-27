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Spor

Kayserispor Antalya'da hazırlıklara başladı

Yukatel Kayserispor, lige verilen arada Antalya'da kamp çalışmalarına başladı.

IHA27 Ocak 2022 Perşembe 08:57 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 08:57
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Süper lig takımlarından Yukatel Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı. Lige verilen arada Antalya Belek'te bir araya gelen sarı kırmızılılar, ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalıştı. Kampa, sakatlığı bulunan Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, Koronavirüs testi pozitif çıkan Majid Hosseini katılmazken Portekiz 2.Ligi'ne transfer olan Nurettin Korkmaz da kamptan ayrıldı.

Kayserispor, hafta başına kadar Antalya'da çalışmalarını sürdürecek ve sonrasında Kayseri'ye gelerek maç hazırlığına devam edecek.

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