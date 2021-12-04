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Spor

Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 18:13 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:13
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Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

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