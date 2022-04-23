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Spor

Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
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Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre Antalya'daki bir otelin sahasındaki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında Antalya Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev alacak.

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