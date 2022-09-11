Kayserispor, Antalyaspor'u tek golle yıktı

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu.

Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Bu sonucun ardından Yukatel Kayserispor puanını 9'a yükseltti. Gaziantep FK, Kasımpaşa'nın ardından Kayserispor'a da mağlup olan Antalyaspor 6 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Hatayspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada sol taraftan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov'un ortasında kale alanı içerisinde uygun pozisyonda Wright'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

17. dakikada rakip sahada baskı kuran Antalyaspor'da, kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Carole'un sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

54. dakikada Kayserispor öne geçit. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cardosa topla buluştu. Cardoso'nun çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

65. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ramazan Civelek'in uygun pozisyonda şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Kayserispor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin Altay

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo (Dk.90+6 Uzodimma), Cardoso (Dk. 81 Mane), Ramazan Civelek (Dk. 82 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 90+2 Ackah), Thiam, Gavranvic (Dk. 46 İlhan Parlak)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Floranus (Dk. 82 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 68 Ufuk Akyol), Soner Aydoğdu (Dk. 82 Nakajima), Ndao (DK. 68 Sinan Gümüş), Hakan Özmert (Dk. 58 Luiz Adriano), Ghacha, Wright

GOL: Dk. 54 Thiam (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk.76 Cardoso, Dk. 89 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk.77 Kudryashov, Dk. 90+2 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)