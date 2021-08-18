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Spor

Kayserispor ayrılığı resmen açıkladı

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olan Kayserispor'da, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:48 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:48
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Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiklerini söyledi.

Çamlı, "Yalçın hoca ile iyi ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Onun tecrübesine ve oyun bilgisine de güvenimiz sonsuzdu. Sadece doku tutmadı." diye konuştu.

Geride kalan sezonun son haftalarında Kayserispor'un başına geçen Koşukavak, sarı-kırmızılı ekiple 5 maça çıkarak takımın ligde kalmasında rol oynamıştı.

Kayserispor, Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.

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