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Spor

Kayserispor, Başakşehir maçına hazır

Kayserispor, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam İstanbul'a hareket edecek.

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, yarın 19.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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