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Spor

Kayserispor Başakşehir'i deplasmanda devirdi! 3'te 0 çektiler...

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Yukarel Kayserispor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Başakşehir ligde çıktığı üç karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:19 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:19
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında Yukarel Kayserispor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 4'üncü dakikada yeni transfer Thiam kaydetti. Kayserispor puanını 4'e yükseltirken Başakşehir ise 3 hafta sonunda puanla tanışamadı.

4'üncü dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın etkili ortasında arka direkte Thiam'ın yakın mesafeden şutu ağlarla buluştu: 0-1.

6'ncı dakikada Kayserispor yine sağ kanattan geldi. Emrah'ın ortasında Thiam'ın zor pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

13'üncü dakikada Berkay'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut önce savunmaya sonra üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

63'üncü dakikada Mensah'ın pasında ceza sahası içinde Mane'nin sert şutu kaleci Volkan'da kaldı.

88'inci dakikada Aleksic'in ortasında Deniz'in ceza saha içinde yaptığı kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Gökhan Barcın

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara (Dk.69 Deniz), Duarte, Ravil (Dk.46 Tolga), Lima, Mahmut (Dk. 79 Ahmet), Ndayishimiye, Visca, Berkay (Dk. 46 Ömer Ali), Aleksic, Guldbrandsen (Dk.46 Muhammet)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Carole, Kolovetsios, Uğur, Ramazan (Dk. 76 Onur), İbrahim, Attamah, Mensah (Dk. 77 Cardoso), Gökhan (Dk.46 Mane), Emrah (Dk. 62 İlhan), Thiam (Dk.90+3 Mustafa)

GOL: Dk. 4 Thiam (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Lima, Guldbrandsen, Ömer Ali (Medipol Başakşehir) - Uğur (Yukatel Kayserispor)

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