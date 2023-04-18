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Spor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Kayserispor'un geçmişten gelen borcu var

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sezon sonunda transfer yasağını ortadan kaldırmak için çabalayacaklarını söyleyerek, 'Bunu yapamazsak durmamızın bir anlamı kalmıyor' dedi.

IHA18 Nisan 2023 Salı 09:41 - Güncelleme:
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Kayserispor'un geçmişten gelen borcu var
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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan sezon sonu için istifa edebileceklerine dair açıklama geldi. Kulübün sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, her ay 1 Milyon Avro'ya yakın ödeme gerçekleştirdiklerini, kulübün giderlerinin yüksek olduğunu ifade eden Samet Koç, "Kayserispor'un geçmişten gelen borcu var. Bunlara dair ödemeler yapılıyor. Futbolcu alacakları her ay 1 Milyon Avro civarında. Başka ödemeler de var ve sezon sonu transfer yasağı kaldırılmalı. Bu yükün altından kalkmak kolay değil. O yüzden şehrin desteğini istiyoruz. Biz, transfer tahtasını açmakla mükellefiz. Eğer bunu yapamazsak burada durmamızın bir anlamı kalmıyor" cümlelerini kurdu.

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