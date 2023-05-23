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Spor

Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç'tan Ömer Erdoğan'ın açıklamalarına cevap

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoüan'ın Kayserispor eski başkanı Berna Gözbaşı hakkında yaptığı açıklamalara Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç'tan yanıt geldi.

IHA23 Mayıs 2023 Salı 09:03 - Güncelleme:
Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç'tan Ömer Erdoğan'ın açıklamalarına cevap
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Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın Kayserispor eski başkanı Berna Gözbaşı ile ilgili yaptığı açıklamaya Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç'tan yanıt geldi. Samet Koç, "Kayserispor camiası Allah'ın sevgili kullarıdır. Bu yüzden bize Çağdaş hocayı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun" dedi.

Sezon başında ismi Kayserispor ile anılan sonrasında sözleşme yapılmayan Ömer Erdoğan'ın hafta sonu oynanan lig maçı sonrası yaptığı açıklamalara Kayserispor'dan cevap geldi. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın Kayserispor'un transfer yasağının kendisinden saklandığını ve bu durumun güvensizlik oluşturduğu yönündeki açıklamalarına Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç cevap verdi. Sosyal paylaşım platformu üzerindeki hesabından açıklama yapan Samet Koç, Ömer Erdoğan'ın gerçekleri söylemediğine dikkat çekti.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Ömer Erdoğan'ın daha olgun ve doğruları söyleyebilecek bir duruş sergilemesini isterken, "Sevgili Ömer Hocam, siz İtalya'dan döndüğünüz gece Etiler'de toplantıya Berna Başkanım ile birlikte katıldım. Açıklamalarınızı üzüntüyle dinledim, polemikten uzak durmak adına detay vermiyorum ancak sizden daha olgun ve doğruları söyleyebilecek bir duruş sergilemenizi beklerdim. Her işte bir hayır vardır, Kayserispor camiası Allah'ın sevgili kullarıdır. Bu yüzden bize Çağdaş hocayı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun" cümleleri kurdu.

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