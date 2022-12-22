İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2022 Perşembe / 29 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6789
  • EURO
    19,8278
  • ALTIN
    1078.3
  • BIST100
    5447.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Sahada ne yaptığını bilen bir Kayserispor var
Spor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Sahada ne yaptığını bilen bir Kayserispor var

Kayserispor'un yeni başkanı Ali Çamlı, eski başkan Berna Gözbaşı ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakayı birlikte takip etti. Maç sonrası iki isim açıklamalarda bulundu.

IHA22 Aralık 2022 Perşembe 18:21 - Güncelleme:
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Sahada ne yaptığını bilen bir Kayserispor var
ABONE OL

Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan Türkiye Kupası maçını eski Başkan Berna Gözbaşı ile yeni Başkan Ali Çamlı, protokol locasında yan yana izledi. Yeni Başkan Ali Çamlı, Gençlerbirliği galibiyeti ile ilgili "Kayserispor bıraktığı yerden devam ediyor" dedi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşılaştığ ıGençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek tur atladı. Müsabakayı eski Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile yeni Başkan Ali Çamlı, protokol locasında yöneticiler ile birlikte takip etti. Maç sonrasında kısa bir açıklama yapan eski başkan Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı takımın başarılarının devamını diledi. Berna Gözbaşı, "Yeni yönetim için de iyi oldu. Tebrik ediyorum. Bundan sonra da böyle olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

ALİ ÇAMLI'NIN AÇIKLAMALARI

Yeni başkan Ali Çamlı da, başkan olarak ilk galibiyet sevincini yaşadı. Kayserispor'un oturmuş bir kadro ve taktiğe sahip olduğunu söyleyen Başkan Çamlı, galibiyetlerin devamının geleceğini söyledi. Ali Çamlı, "Kayserispor bıraktığı yerden devam ediyor. Kayserispor hergünkinden daha iyi olacak. Galibiyetler Kayserispor için sürpriz sonuçlar değil. Ne oynadığını bilen bir takımımız var. Sistemini oturtmuş, sahada ne yaptığını bilen bir Kayserispor var. Bundan sonra çok daha iyi olacak" yorumunu yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.