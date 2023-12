Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Çağdaş Atan'a sert sözler!

Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, TV1'e kulüp hakkında açıklamalarda bulundu. Çamlı, sezon başında kulüpten ayrılan Çağdaş Atan'a dava açıldığını söyledi.

ÇAĞDAŞ ATAN DAVASI YARGIDA



Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kulübü finansal açıdan rahatlığa kavuşturmak istediklerini söyledi. Çamlı israftan hoşlanmadığını söylerken, her gün yemekhane kontrolü yaptığını söyledi.

"Döküp saçacaksınız ve bunun vebalini üstlenmeyeceksiniz." diyen Çamlı, "Bakın size bir şey söyleyeyim. Gelin kulübe. Her gün bir parça ekmek atılıyor mu diye çöpleri kontrol ediyorum. Her gün yemekhanenin çöpüne bakıyorum ne kadar yemek atılıyor diye. İsraf var mı diye mutfakta her şeyi kontrol ediyorum. Ben Kayserispor'u bu duyarlılıkla yönetiyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Kayserispor'dan arılan Çağdaş Atan'a dava açıldığını söyleyen Ali Çamlı, "Çağdaş Atan efendiyle ilgili dosya yargıda. İlk duruşması oldu. Bizden aldığı paralarla ilgili ne demiş biliyor musunuz? Ali Başkan bana onları ödül olarak verdi. Ben böyle bir ödül görmedim. Jose Mourinho'ya veriyoruz sanki ödülü. Ödül dediği para 4.5 milyon TL. Şu an 5 milyon TL. Sen 5 milyon TL'lik ne ödül hak ettin de ödül vereceğim sana? Kendini küçültme. Bu şehrin parası. Ödeyeceksin." dedi.