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Spor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan hakem tepkisi!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmanın hakemlerini eleştirdi.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 01:29 - Güncelleme:
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan hakem tepkisi!
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Mondihome Kayserispor'da başkan Ali Çamlı, karşılaşmanın hakemlerinin adaletli olmadığını söyledi.

Çamlı, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında gözaltına alındığını ilişkin paylaşımlar yapıldığını, bunun doğru olmadığını belirtti.

"Yaptığım bir şey varsa, kendim zaten gider teslim olurum." diyen Çamlı, "Benim hakeme bir saldırım yok. Ama 10'uncu dakikada o VAR'daki haysiyetsizlerin, bak söylüyorum buradan, o VAR'daki adamlar bir daha düdük çalarsa Türk futbolunun katilidir onlar. İsim veriyorum, Serkan Tokat, Ümit Öztürk, bunlar düdüğü falan bıraksınlar. Yeter. Türk futbolunun namuslu ellerde yönetilmeye ihtiyacı var." diye konuştu.

10 binlerce taraftarın buraya geldiğini belirten Çamlı, şunları kaydetti:

"Bu adamlar, asgari ücretle çalıştıkları paradan bilet alıp ait oldukları şehrin takımını desteklemeye geliyorlar. Yani bu kadar haysiyetsizlik, onursuzluk olmaz. Kırmızı kart gösterilebilir. Ben hakeme niçin bu kırmızı kartı gösterdiğini sormak için gidiyorum. Bunu da şehrim için, takımım için yaparım. Ceza falan da hiç umurumda değil. İstedikleri cezayı da verebilirler. Zerre kadar korkum yok. Benim bu kulübe 2 yıldır verdiğim emeğin karşılığında bu sahada bunların yapılmasını şehrim adına hazmedemiyorum. Sıkıntı burada. Sezon başından beri hakemlerle ilgili hep adamlığımızı, efendiliğimizi muhafaza ettik. Yeter. Bu kadar gözlerimizin önünde yani böyle bir dokununca eğer kırmızı kart veriyorsa bu futbol oynanmaz. Bakın söylüyorum arkadaşlar, hakemler kendine çeki düzen verecek. Aklını başına alacak. Buradan evlerine ekmek götürüyorlar. Bu ekmeğin helal mi haram mı gittiğine dikkat edecekler. Benim çok beğendiğim bir hakem Halil Umut Meler. Ben bugün ona da bir eksi veriyorum. VAR'daki seni yanlış bir şeye davet ediyorsa, sen doğruyu göreceksin. Sen sahada konu mankeni değilsin. Ben bu işin altında başka niyetler arıyorum. Burada Kayserispor mevzusu değil. Ben bu işin altında başka art niyetler arıyorum. Onun için de aklını başına alsın herkes. Bir şehrin kaderiyle oynayacak düdükler asla çalmasınlar."

"ONLARI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Çamlı, sahada oynanan mücadelelere şaibe düşmemesini istedi. Takımını tebrik eden Çamlı, "Esas teşekkür edilmesi gereken, bu kendini paramparça eden taraftar, sahadaki oynayan aslanlar, teknik heyet, Burak Yılmaz ve ekibi. Onları yürekten kutluyorum. Onlar bu şehre daha uzun yıllar hizmet edecekler. Kayserispor bugün ligin iç sahadaki son maçını oynamıştır. Ama şerefiyle oynamıştır. Hiçbir şaibeye meydan vermeden oynamıştır. Aslanlar gibi mücadele etmiştir." şeklinde konuştu.

Stadın ihalesinin yapıldığını ve burayı yenileyeceklerine dikkati çeken Çamlı, gelecek yıl Türkiye'nin örnek gösterilecek bir zemininde müsabakalar oynamaya devam edeceklerini belirtti.

Güzel günlerin Kayseri şehrini, Kayserispor camiasını ve taraftarını beklediğini vurgulayan Çamlı, şunları kaydetti:

"Siz rahat olun. Hiçbir şeyden korkmam. Benim şehrimin hakkının yenilmesine de asla izin vermem. Bundan sonra da bu böyle olacak. İnşallah Sivas'ta da güzel bir müsabakayla bu seneyi tamamlayacağız. Mevla'ya şükürler olsun. 3 puanı silinen bir takımın bugün düşmek gibi herhangi bir kaygısı asla yok. Ama UEFA'ya da gideceğiz. İnşallah her şeyin zamanı var. Bunlar aceleye gelmez. Kayserispor tertemiz bir duruma geldi. Onun için rahat olun. Kayserispor'la ilgili bir sıkıntı yok. Hepinizi yürekten gönülden kucaklıyorum."

  • Kayserispor Başkanı
  • Ali Çamlı
  • hakem eleştirisi

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