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Spor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan taraftara çağrı: ''Protesto etmeyelim''

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, mağlubiyeti aşırı motivasyona bağladı. Başkan Çamlı, ümitsizliğe düşülmemesini isteyerek; 'Protesto etmeyelim' çağrısı yaptı.

IHA5 Ocak 2023 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan taraftara çağrı: ''Protesto etmeyelim''
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Sahasında Karagümrük'e 4-2 mağlup olan Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı, aşırı motivasyon kurbanı olduklarını söyledi. Maç sonrası yaptığı açıklamasında teknik heyeti ve oyuncularına sahip çıkan Ali Çamlı, ümitsizliğe düşülmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Çamlı; "Teknik heyeti ve futbolcuları suçlamıyorum. Günümüzde değildik. Aşırı motivasyondan ötürü yenildiğimizi düşünüyorum. Bugün sadece yenildik. Bundan sonrası iyi olacaktır. Ümitsizliğe düşecek bir şey yok. Bu takım mutlaka başarılı olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Kayserispor taraftarına da seslenen Başkan Çamlı, futbolcuları protesto etmek yerine destek verilmesini istedi. Başkan Çamlı; "Kayserispor taraftarı, bugün centilmence maç izledi. Onlara teşekkür ediyorum. Ama ricam şu, kaleci Bilal'e veya saha içerisinde gerekeni yapamayan sporculara karşı biraz daha hoşgörülü olalım" açıklamalarında bulundu.

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