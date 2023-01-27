Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya, PDFK'dan 3 ay ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor - Beşiktaş maçında yaşanan olayların cezasını verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; PFDK, Kayserispor kulübüne usulsüz seyirci alınmasından ötürü 250 bin, taraftarların neden olduğu saha olaylarından ötürü 56 bin TL olmak üzere toplam 306 bin TL ceza verdi. Kurul, Kayserispor - Beşiktaş maçında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya 90 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası verildi. Öte yandan Kayserispor görevlisi Ahmet Dirgenali, Çetin Uzuno, Alper Türkmen, Ramazan Yıldırım, Hakan Pazan, Ali Türkmen, Zehra Taşyürek, Murat Korucu, Güler Erkılıç, Tugay Akın, Bünyamin Erol'a stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt C, D, E bloklarda bulunan taraftarların elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Başakşehir maçına girişlerinin engellenmesi kararı da alındı.