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Spor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya PFDK'dan ceza

PFDK'ya sevkedilen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cezası belli oldu. PFDK, ayrıca Duckens Nazon ve sarı kırmızılı kulübe de ceza verdi.

IHA24 Mayıs 2024 Cuma 17:23 - Güncelleme:
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya PFDK'dan ceza
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Süper Lig'in 37.haftasında oynanan Kayserispor-Konyaspor maçında sahaya girmeye çalışan ve maç sonrasında basın mensuplarına hakemler ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza verildi. Saha olayları nedeniyle Kayserispor kulübüne ve taraftarlara da ceza gelirken, müsabakada kırmızı kart gören Nazon'a da ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre; Kayserispor Kulübünün, 18.05.2024 tarihinde oynanan Kayserispor -Konyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey Tribün Kuzey Alt B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, yine Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, yine Başkan Ali Çamlı'nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

PFDK, aynı müsabakada rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Duckens Nazon'a da Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 Resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar kıldı.

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