Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Avrupa'da boy gösterecek bir takım kuracağız

AA 2 Ocak 2022 Pazar 22:15 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 22:16

Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, ligin ikinci yarısına ilişkin taraftarlarına, nokta transferler yapıp, Avrupa'da boy gösterecek kadro kurma vaadinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gözbaşı, Kayserispor'un ilk yarı topladığı 24 puanın üzerine çıkabilecek güçte bir ekip olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu aktaran Gözbaşı, "İlk yarının yorgunluğunu futbolsuz geçen bu hafta sonu attığımızı fark ettik. Maçların, heyecanın olmadığı hafta sonu ne kadar sıradan değil mi? Günahıyla sevabıyla bir sezonun daha yarısını tamamladık. 19 maçlık seride 24 puan fena değil ama hepimiz biliyoruz ki bu puanların çok daha fazlasını yapabilirdik. Yalnız şu çok net, kaliteli bir kadromuz, gecesini gündüzüne katan teknik yönetimimiz, genç ağırlıklı dinamik bir yönetim kurulumuz, maddi imkanlarımız, tesislerimiz, altyapımız, tabii ki her şeyimiz olan büyük bir taraftar kitlemiz var. İkinci yarı bu gücümüzle kaybettiklerimizi telafi edeceğiz. Bu sezon önceki sezonlardan farklı bir performans var. Biz bu yarışta çok daha üstlerde olabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısı için kadroyu takviye edeceklerini dile getiren Gözbaşı, şu görüşlerini paylaştı:

Sezon başı, 'Düşme sözcüğünü kimse ağzına almayacak.' diye bir yasak koymuştum. Bir ara yüreğimiz ağzımıza gelse de herkes gördü ki bu yıl Yukatel Kayserispor son 2 sezonun çok üstünde bir değerde. Evet, şanssızlıkları yenebilseydik belki şu an zirve hesapları bile yapıyor olabilirdik ama o günler de gelecek. Bu büyük taraftar şunu çok iyi bilsin ki biz sizlerle el birliğiyle nasıl bu takımı ipten çektiysek, altyapısıyla, oturmuş kadro üzerine bina edilecek nokta transferlerle, gelecek sezonlar Avrupa'da boy gösterecek bir takım mutlaka kuracağız. Bu amaçla profesyonel bir sistem kurmak için gece gündüz çalışıyor, gerekirse bunun kavgasını bizzat veriyorum. Siz rahat olun, güvenin, desteğinizi asla esirgemeyin ve güzel günlerin uzak olmadığını bilin.