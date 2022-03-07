Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Hakem takdir haklarını biraz fazla rakip için kullandı

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 23:57 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 23:57

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, puan kaybını gelecek haftalarda telafi edeceklerini söyledi.

Gözbaşı, maçın ardından yaptığı konuşmada, evlerinde uzun süre sonra mağlup olmanın morallerini bozduğunu aktardı.

Hakemlerle ilgili fazla konuşmadıklarını belirten Gözbaşı, şunları kaydetti:

Hakem takdir haklarını biraz fazla rakip için kullandı. Özellikle hocamızın kırmızı kartını anlamak mümkün değil. Çünkü diğer hoca da biz birkaç kez uyardık, hep sahaya giriyordu. Hatta maçta yarın 8 Mart olduğu için kadın hakem vardı. Birkaç kere seslendi arkadaşlar... Olabilir, takımımız biraz yorgun. Eksikliklerimiz var. Gelecek haftalarda telafi ederiz. Teknik heyete de futbolcularımıza da güveniyoruz.

Berna Gözbaşı, tribünleri dolduran ve son dakikaya kadar takımı destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.