İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2022 Perşembe / 23 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6161
  • EURO
    19,2999
  • ALTIN
    1052.55
  • BIST100
    4507.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan istifa sinyali
Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan istifa sinyali

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı açıklamada istifa sinyali verirken kulübe emeği geçenlere teşekkür etti.

IHA17 Kasım 2022 Perşembe 18:10 - Güncelleme:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan istifa sinyali
ABONE OL

Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, istifa sinyali vererek, kulübe emeği geçenlere teşekkür etti. Gözbaşı, "Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz." dedi.

Konyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum" diyerek istifa sinyali veren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz. Pandemi ve sonrasında ekonomik gelişmeler darboğaza soktu. Sağ olsun Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki her zaman hem şahsıma hem kulübe desteklerini esirgemedi, gecesini gündüzüne kattı. Büyük bir aşkla bağlı olduğum, 3 yılımı verdiğim Kayserisporumuz için desteklerini emeklerini esirgemeyen başta Özhaseki olmak üzere herkese, tüm camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.