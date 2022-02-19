Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan taraftara çağrı

IHA 19 Şubat 2022 Cumartesi 23:59 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 23:59

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Giresunspor galibiyetinden ötürü teknik heyet ve futbolcuları kutlayarak, takıma destek veren taraftara da teşekkür etti. Başkan Gözbaşı, sonraki maçlar için de taraftara destek çağrısında bulundu.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Gözbaşı, teknik heyet ve futbolcuları kutlayarak tribünde takıma destek veren taraftarlara da teşekkür etti. Başkan Gözbaşı, "Hafta içi taraftar grubumuzun başlattığı bizim de destek verdiğimiz 38 puan hedefini belirlemiştik. Buna da Giresunspor maçını kazanarak bugün eriştik. Stada taraftar çekerek birçok yöntem izledik. Süper Lig'de bir takımımız var. Şehir olarak bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlatıyorum. Çabamızla taraftar sayımızı üç katına çıkarsak da bunu yeterli görmüyorum. Daha yüksek hedeflerde olmak için önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunun karşılığı daha büyük taraftar kitlesi olması gerekiyor. Bundan sonraki iç saha maçlarında daha çok taraftar görmeyi arzu ediyorum." şeklinde konuştu.