10 Ağustos 2020 Pazartesi 01:01 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 01:01

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Robert Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getirdiklerini açıkladı.

İşte Berna Gözbaşı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

"Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş.

'Değişim' parolasıyla girmeyi hedeflediğimiz yeni sezonda değerli hocamızın hem Türk futbolunun gençlerine olan yoğun hakimiyeti hem de donanımıyla birlikte kısa, orta ve uzun vadede arzuladığımız hedeflere bizi taşıyacağına gönülden inanıyoruz.

Harcama limitlerinde kısıtlı bir bütçeye sahip olan kulübümüzün hocamızın da birikimiyle gelecek yıllarda altyapıdan yetiştireceği yeteneklerle Türk futbolunda ses getireceğine de gönülden inanıyoruz."