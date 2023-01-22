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Spor

Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Kayserispor - Beşiktaş maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz...

22 Ocak 2023 Pazar 15:53 - Güncelleme:
Kayserispor - Beşiktaş | CANLI
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RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy otururken, AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve İbrahim Bozbey bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

KAYSERİSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 1
GOL: Dk. 2 Nathan Redmond (Beşiktaş)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

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