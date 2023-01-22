RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy otururken, AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve İbrahim Bozbey bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

KAYSERİSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 1

GOL: Dk. 2 Nathan Redmond (Beşiktaş)



Takımların ilk 11'leri şöyle:

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Muleka, Cenk Tosun