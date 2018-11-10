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Kayserispor bir kez daha Erol Bedir dedi

Kayserispor'da yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut başkan Erol Bedir, yeniden başkanlığa seçildi.

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Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu tarafından Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararının ardından Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan kongreye tek listeyle giren mevcut başkan Erol Bedir, oybirliği ile yeniden kulüp başkanlığına seçildi. 

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