Kayserispor bu sezon 11 galibiyet aldı

Galatasaray'ın şampiyon olduğu Süper Lig 2023-2024 sezonunda Kayserispor, 38 haftada 11 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 38 haftalık maraton sona erdi. 2023-2024 futbol sezonunu 102 puanla Galatasaray zirvede tamamlayıp şampiyon olurken, Kayserispor ise sezonu 42 puanla 14. sırada tamamladı. Küme düşme hattının 2 puan üzerinde ligi noktalandıran sarı kırmızılılar, 11 galibiyet ve 12 beraberlik alırken, 15 kez de rakiplerine boyun eğdi.

Kayserispor, 38 hafta süren sezonda ilk galibiyetini Samsunspor'u 2-1 yenerek alırken Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Pendikspor (2 maç), Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını kazandı. Sarı kırmızılılar, Galatasaray, İstanbulspor, Başakşehir, Adana Demirspor (2 maç), Antalyaspor (2 maç), Gaziantep FK, Beşiktaş, Hatayspor, Karagümrük FK ve Konyaspor ile oynadığı maçlarda da berabere kaldı.

Kayserispor'un sahadan mağlubiyetle ayrıldığı maçlar ise Beşiktaş, Ankaragücü, Fenerbahçe (2 maç), Konyaspor, Sivasspor (2 maç), Karagümrük FK, Galatasaray, İstanbulspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakalar oldu.

Kayserispor, bu süreçte rakip filelere 44 gol atarken, kalesinde ise 57 gol gördü.