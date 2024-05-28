İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,179
  • EURO
    35,031
  • ALTIN
    2425.34
  • BIST100
    10657
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor bu sezon 11 galibiyet aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezon 38 haftada 11 galibiyet alarak sezonu 42 puanla 14. sırada tamamladı.

IHA28 Mayıs 2024 Salı 09:19 - Güncelleme:
Kayserispor bu sezon 11 galibiyet aldı
ABONE OL

Galatasaray'ın şampiyon olduğu Süper Lig 2023-2024 sezonunda Kayserispor, 38 haftada 11 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 38 haftalık maraton sona erdi. 2023-2024 futbol sezonunu 102 puanla Galatasaray zirvede tamamlayıp şampiyon olurken, Kayserispor ise sezonu 42 puanla 14. sırada tamamladı. Küme düşme hattının 2 puan üzerinde ligi noktalandıran sarı kırmızılılar, 11 galibiyet ve 12 beraberlik alırken, 15 kez de rakiplerine boyun eğdi.

Kayserispor, 38 hafta süren sezonda ilk galibiyetini Samsunspor'u 2-1 yenerek alırken Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Pendikspor (2 maç), Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını kazandı. Sarı kırmızılılar, Galatasaray, İstanbulspor, Başakşehir, Adana Demirspor (2 maç), Antalyaspor (2 maç), Gaziantep FK, Beşiktaş, Hatayspor, Karagümrük FK ve Konyaspor ile oynadığı maçlarda da berabere kaldı.

Kayserispor'un sahadan mağlubiyetle ayrıldığı maçlar ise Beşiktaş, Ankaragücü, Fenerbahçe (2 maç), Konyaspor, Sivasspor (2 maç), Karagümrük FK, Galatasaray, İstanbulspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakalar oldu.

Kayserispor, bu süreçte rakip filelere 44 gol atarken, kalesinde ise 57 gol gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.