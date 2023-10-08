İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor bu sezon 2. kez mağlup

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, bu sezon oynadığı 8 lig maçının yalnızca 2'sinde mağlubiyet aldı.

IHA8 Ekim 2023 Pazar 09:41 - Güncelleme:
Kayserispor bu sezon 2. kez mağlup
ABONE OL

Kayserispor, bu sezon oynadığı 8. maçında 2. yenilgisini aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon oynadığı 8. maçında ikinci kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı MKE Ankaragücü maçını 3-0 kaybederek haftayı puansız noktaladı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarıyı golsüz tamamlandı. Kayserispor, ikinci yarıda kalesinde gördüğü goller ile müsabakayı 3-0 yenik noktaladı. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk mağlubiyetini ligin 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilerek alırken, ikinci mağlubiyetini ise 8. haftada Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak aldı.

Kayserispor, milli aranın ardından ligin 9. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.