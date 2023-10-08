Kayserispor bu sezon 2. kez mağlup

Kayserispor, bu sezon oynadığı 8. maçında 2. yenilgisini aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon oynadığı 8. maçında ikinci kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı MKE Ankaragücü maçını 3-0 kaybederek haftayı puansız noktaladı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarıyı golsüz tamamlandı. Kayserispor, ikinci yarıda kalesinde gördüğü goller ile müsabakayı 3-0 yenik noktaladı. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk mağlubiyetini ligin 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilerek alırken, ikinci mağlubiyetini ise 8. haftada Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak aldı.

Kayserispor, milli aranın ardından ligin 9. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.