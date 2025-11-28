İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4887
  • EURO
    49,2498
  • ALTIN
    5721.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor bu sezon ligdeki 2. galibiyetini hedefliyor
Spor

Kayserispor bu sezon ligdeki 2. galibiyetini hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu sezon ligdeki 2. galibiyetini hedefliyor.

IHA28 Kasım 2025 Cuma 17:36 - Güncelleme:
Kayserispor bu sezon ligdeki 2. galibiyetini hedefliyor
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor; bu sezon ikinci galibiyetini Rizespor deplasmanında almayı amaçlıyor.

Süper Lig'de zorlu bir dönemi geride bırakmaya çalışan Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, bu maçtan 3 puan çıkararak sezonun ikinci galibiyetini almak istiyor. Ligde istikrarsız sonuçlar alan Kayserispor, Rizespor deplasmanında kazanarak hem moral bulmayı hem de puan tablosunda yükseliş başlatmak amacında. Teknik heyet ve oyuncular, hafta boyunca maçın önemine vurgu yaparak hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdü.

Özel uçakla Rize'ye giderek kampa giren sarı kırmızılılar, ilk deplasman galibiyetini de almayı amaçlıyor. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, zorlu bir müsabaka oynayacaklarını ve kazanan taraf olmak istediklerini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.