Kayserispor, Çaykur Rizespor'u tek golle yıktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Zecorner Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer (Dk. 70 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 70 Halil İbrahim Dervişoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 31 Buljubasic), Rak-Sakyi, Jurecka (Dk. 58 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk. 31 Zeqiri), Sowe
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Mendes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Mane (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Onugkha
Gol: Dk. 57 Benes (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Sagnan Dk. 90+6 Halil İbrahim Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Furkan Soyalp, Dk. 66 Mendes, Dk. 90+5 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor)