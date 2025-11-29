İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Kayserispor, Çaykur Rizespor'u tek golle yıktı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

29 Kasım 2025 Cumartesi 17:32
Kayserispor, Çaykur Rizespor'u tek golle yıktı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Zecorner Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer (Dk. 70 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 70 Halil İbrahim Dervişoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 31 Buljubasic), Rak-Sakyi, Jurecka (Dk. 58 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk. 31 Zeqiri), Sowe

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Mendes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Mane (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Onugkha

Gol: Dk. 57 Benes (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Sagnan Dk. 90+6 Halil İbrahim Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Furkan Soyalp, Dk. 66 Mendes, Dk. 90+5 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor)

