Kayserispor cephesinden flaş açıklama!

Bedir, Emre Akbaba'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini söylerken; "Geçen hafta Galatasaray'ın aleyhine yapılan hatalar burada telafi edilmek istendi. Büyük camiaları biraz memnun etmek gerekiyor, bugün de biz kurban edildik. Haktan, hukuktan birileri anlıyorsa biz hakkımızı helal etmiyoruz. Emre Akbaba kırmızı kart görmeliydi" dedi.

"TERİM HAKEM İLE TRİBÜNÜ SELAMLASAYDI"

Fatih Terim'e de mesaj yollayan Bedir, "Maçın bitime doğru Galatasaray taraftarı hocalarına 'İmparator' tezahüratları yaptılar. Büyük hoca, doğru. O da el salladı. Ama ben isterdim ki hakemi de yanına çağırıp beraber tribünleri selamlasaydı! Bu genç hakem kardeşimizin bunu yapmaması lazım. Ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Oynadılar kazandılar. Ama keşke hakkaniyetli ortam olsaydı. Onlar 10, biz 11 kişi oynasaydık. Verilmeyenler verilseydi. Başka bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.