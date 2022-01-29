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Spor

Kayserispor, Denis Alibec'i Yunan takımına kiraladı

Sezonun ilk yarısını Romanya'nın Cluj takımında geçiren Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Yunanistan temsilcisi Atromitos'a kiralandı.

IHA29 Ocak 2022 Cumartesi 10:08 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:08
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Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Romanya'dan sonra Yunanistan'a kiralandı. Sezon başında Romanya'nın CFR Cluj takımına kiralanan Denis Alibec, devre arası transfer döneminde de Yunanistan'ın Atromitos takımına kiralandı.

Cluj teknik direktörü Dan Petrescu'nun ligin ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği Denis Alibec, Yunanistan 1.lig takımlarından Atromitos'a kiralandı. Kayserispor bu transferden kiralama ücreti almayacak. Alibec'in maaşı ise Yunanistan takımı tarafından ödenecek.

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