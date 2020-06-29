Kayserispor deplasmanda galibiyeti hatırladı

IHA 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:37 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:37

Süper Lig’in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor, ikinci kez deplasman galibiyeti elde etti.

Hasan Hüseyin Acar ve Bernard Mensah’ın golleri ile 3 puanı alan Hes Kablo Kayserispor, bu sezon daha önce Denizlispor deplasmanında kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. 2 kez kazanan sarı kırmızılı ekip 2 kez berabere kalırken 11 kez de mağlup oldu. Hes Kablo Kayserispor deplasmanda 15 gol atarken kalesinde ise 44 gol gördü.