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Spor

Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak
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Süper Lig 2024-2025 sezonunun 12. haftasının açılış maçında Kayserispor, Kasımpaşa'nın konuğu olacak. 8 Kasım Cuma günü oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, bugün yapacağı çalışma sonrasında İstanbul'a giderek kampa girecek. Kayserispor teknik heyeti ve futbolcular, Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sarı kırmızılı futbolcular, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile ikinci deplasman galibiyetine imza koymayı hedefliyor.

Kasımpaşa ile Kayserispor arasındaki 8 Kasım Cuma günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Uğur Sarı hakem üçlüsü görev alacak.

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