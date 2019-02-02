Kayserispor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Kayserispor, 14. dakikada Artem Kravets ile öne geçti. Yeni Malatyaspor, 19. dakikada Danijel Aleksic ile eşitliği buldu. Malatyaspor'un 33. dakikaa Danijel Aleksic ile bulduğu gol ise VAR kararıyla iptal edildi.

Mücadelede başka gol olmayınca iki takım puanları paylaştı.

Bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 33'e, Kayserispor ise 22 puana yükseldi. Gelecek hafta Malatyaspor, Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.